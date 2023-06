Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (14)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (14) vai ao ar às 18h25, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'. Neste capítulo, Marê revela o caso de Lucília com Anselmo para Orlando.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (14)

Anselmo tenta tranquilizar Verônica, enquanto Lucília vai embora. Frei João coloca Clara para dormir. Marê descobre que Lucília é amante de Anselmo. Júlio surpreende Sônia com o anel de compromisso. Gaspar repreende Darlene ao vê-la no saguão do hotel.

Gilda se lamenta para Fernando. Marê revela o caso de Lucília com Anselmo para Orlando. Verônica se demite da prefeitura. Orlando pede para Lucília deixar São Jacinto. Aparecida consola Justino.

Lucília se surpreende ao saber que Gilda quer se casar com Orlando. Gilda pede para Mirtes ir para São Jacinto e avisa que pagará sua estadia no Grande Hotel.

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo.