Que horas começa 'Amor Perfeito' hoje? Veja o resumo da novela desta quarta (10)

A novela 'Amor Perfeito' desta quarta (10) vai ao ar às 18h05, após o 'Vale a Pena Ver de Novo'.

RESUMO COMPLETO DE 'Amor Perfeito' DESTA QUARTA (10)

Marcelino foge e acaba sendo picado por um escorpião. Orlando cuida de Marcelino no hospital. Sônia ajuda Antônio a preparar uma surpresa para Aparecida. As crianças acompanham Celeste ao hospital para ter notícias do estado de Marcelino.

Orlando explica a Marê que o soro já foi dado a Marcelino, e eles precisam esperar. Aparecida desconfia da viagem de Antônio. Marcelino piora, e Marê e Orlando se desesperam. Gilda se aproveita do estado de Orlando e o abraça. Os freis flagram Gilda e Orlando juntos.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Amor Perfeito' vai ao ar de segunda a sábado às 18h25 na Rede Globo. Contudo, nesta quarta (10) a novela vai ao ar às 18h05.