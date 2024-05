Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (31)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (31) vai ao ar às 17:10, após 'X-Men - O Filme'. Nesse capítulo, Cristina fala para Adelaide que tem vergonha de admitir que conhece Guto, pois descobriu que já esteve preso.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

Cristina fala para Adelaide que tem vergonha de admitir que conhece Guto, pois descobriu que já esteve preso. Cristina insinua para Adelaide que talvez Serena já tenha se relacionado com Guto. Adelaide afirma que Serena jamais faria isso, pois é a reencarnação de Luna e não poderia amar outro homem além de Rafael. Rafael pergunta a Serena se ela já teve algum romance com Guto. Serena chora ao perceber que Rafael desconfia dela. Rafael se arrepende de ter desconfiado de Serena. Olívia se recusa a pagar a conta, pois o restaurante está infestado de baratas. Dalila fala para Roberval que quer um pai rico para o seu filho e afirma que não desistiu de casar com Raul. Rafael conta para Felipe que vai pedir Serena em casamento no dia da festa.

Débora fala para Cristina que Serena é mesmo Luna, pois ela se lembrou de Guto. Cristina garante a Débora que vai tirar Serena de seu caminho. Rodriguez demite Vitório. Gumercindo fala para Vitório que viu Olívia soltando as baratas na mesa para não pagar a conta. Vitório fica furioso. Crispim convida Kátia para o casamento de Doralice. Gumercindo anuncia que vai também. Raul garante a Dalila que vai se casar com ela quando terminar de se separar, e a aconselha a ficar com Roberval por enquanto. Hélio descobre que Serena passou mal e vai visitá-la com Terê. Vitório vai tirar satisfação com Olívia. Rafael vê Hélio em sua casa e pergunta o que está fazendo ali. Cristina sugere a Serena que faça o penteado igual ao do retrato de Luna.

Hélio explica para Rafael que ele e Terê estão visitando Serena. Rafael confia em Serena e esquece seus ciúmes. Serena acha que Rafael vai gostar de vê-la com um penteado igual ao de Luna. Rafael pede que Luna dê algum sinal que mostre se Serena é mesmo sua reencarnação. Guto vê Terê saindo da casa de Rafael. Terê explica que estava visitando uma amiga. Guto fala para Terê que um dia vai pedir que pegue algo dentro daquela casa. Olívia pensa na discussão que teve com Vitório e fica perturbada. Dalila confessa para Roberval que está preocupada, pois Raul diz que não vai se casar com agora. Roberval se oferece para ser seu marido, mas ela recusa novamente. Osvaldo vê Roberval conversando com Dalila e manda que parar de importunar sua filha.

Generosa se interessa por Alaor e ele fica constrangido. Felipe fala para Mirella que a ama. Rafael não gosta de ver Hélio na festa. Cristina afirma que Serena deve ter convidado Hélio. Serena surge na festa com o cabelo e o vestido iguais aos que Luna usava no dia em que morreu. Agnes fica indignada e acusa Serena de ser uma farsante. Rafael manda Serena tirar o vestido e diz que ela parece uma caricatura de Luna. Alguns convidados riem de Serena e ela vai embora correndo. Rafael guarda o anel que ia dar para Serena e desiste de pedi-la em casamento. Cristina fala para Rafael que vai estar sempre esperando por ele. Serena fala para Hélio que não devia ter saído de sua aldeia.

Que horas começa?

