Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (12)

A novela 'Alma Gêmea' desta sexta-feira (12)

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta sexta-feira

– Serena diz que Luna é parte dela e que precisa descobrir qual é a sua missão. Elias diz que não pode ajudá-la porque pode ser muito doloroso para ela. Cristina assume que conhecia Guto e que errou ao não contar antes que ele e Serena estavam se encontrando. Rafael garante que, se descobrir que ela está mentindo outra vez, jamais vai perdoá-la. Elias aconselha Serena a fazer um tratamento com hipnose e promete encontrar alguém. Osvaldo elogia Yolanda. Divina explode e parte para cima de Yolanda. Osvaldo diz que ela enlouqueceu. Divina expulsa Yolanda a vassouradas e atira-lhe ovos. Eliete sorri. Hélio diz à mãe que alguém aprontou com ela. Osvaldo não se conforma por ter sido expulso de seu quarto. Serena diz para Divina que talvez seja mentira o que lhe contaram. Osvaldo quer saber por que Eliete quer acabar com seu casamento. Ela responde que ele lhe prometeu coisas que não cumpriu. Raul diz a Dalila que não sente o menor amor pelo bebê. Dalila vai para casa chorando. Roberval dá um presente para o bebê e garante se importar muito com ele. Débora diz que venderá uma joia da mãe para comprar a casa da pensão e manda Cristina fazer algo para afastar Guto da cidade. Olívia promete a Mirella que vai falar com o advogado para que Raul não possa tirar-lhe o restaurante. Agnes diz que se irrita com Ciro. Adelaide fala que talvez ele a atraia. Rafael conta que vai receber uma visita na estufa e proíbe Cristina de segui-lo. Cristina pede para Ivan espionar Rafael. Rodriguez pede Kátia em casamento. Mirna pede ao santo para não perder Jorge. Rafael manda Ciro descobrir a verdade porque, caso Cristina tenha armado contra Serena, ele acabará com o casamento. Hélio pede que Serena desista de descobrir se é Luna. Serena diz que tem que se lembrar quem foi para ser livre e poder amar de novo, pois ainda está ligada a Rafael. Hélio garante que vai ajudá-la a libertar seu coração. Ciro diz ser provável Serena nunca ter tido nada com Guto. Rafael dá dois meses para ele investigar, pois precisa saber tudo antes de se casar. Débora acha estranho que Ciro converse com Rafael e promete descobrir como ele foi contratado. Olívia diz que é uma dama e não vai se interessar por um subalterno.

Ofélia aconselha Divina a expulsar Osvaldo de casa. Eliete consola Divina. Só Serena defende Osvaldo. Hélio pede que Osvaldo marque encontro com Eliete e a faça confessar tudo porque ele levará Divina para ouvir. Roberval dá dinheiro para Ofélia comprar lã e fazer uns sapatinhos. Kátia aceita o pedido de Rodriguez. Gumercindo passa mal por causa do casamento e Nina o consola. Crispim chora ao ver Kátia e Rodriguez juntos. Ofélia insiste para que Vitório e Mafalda conversem. Olívia fica furiosa ao ver os dois às gargalhadas e joga água neles. Mafalda jura nunca mais aparecer porque Vitório não toma uma atitude. Guto conta para Xavier que Cristina marcou um encontro na igreja. Débora pergunta como Agnes arrumou o motorista. Bernardo e Mirna tentam animar Crispim. Kátia diz a Elias que não pode contar para o noivo que tem uma filha. Divina ouve Eliete confessando tudo e parte para cima dela. Cristina manda Guto sair da cidade. Raul descobre com Dalila que a casa da pensão é mesmo alugada. Luna aparece no espelho e diz que Serena está no caminho certo e logo elas serão uma só. Luna diz a Serena que é reflexo de sua alma e que vive em sua memória. A bailarina explica que somente depois que Serena libertar a sua memória será livre para amar. Felipe fica feliz quando Rafael diz que dará uma nova chance para Serena, se Cristina tiver feito uma armadilha. Agnes conta que Ciro foi indicado por Rafael. Adelaide garante a Agnes que vai provar que Serena é Luna. Guto diz que vai esperar Cristina se casar e que ela terá que ir embora com ele. Ciro pede informações sobre Guto ao delegado. Dalila pensa que Raul quer comprar a casa para dar segurança a ela e ao filho. Ele pede que ela mantenha segredo e descubra o nome do proprietário. Vitório diz que adorou os ciúmes de Olívia. Mirella entra e olha surpresa. Divina e Eliete brigam. O delegado ameaça prender todos, mas Hélio coloca panos quentes. Ofélia fica furiosa ao ser expulsa do quarto por Divina e Osvaldo. Clarice diz que Eliete é uma falsa. Eliete vai embora da cidade. Elias insiste que Kátia conte a verdade para o noivo. Mirella manda Carlito não entrar na cozinha e disfarça dizendo que Olívia ainda não chegou.

Felipe pede que Rafael fale com Raul em defesa do seu namoro com Mirella. Dalila conta para Roberval sobre a compra da casa. Jorge joga perfume na cabeça para tirar o cheiro de galinha. Débora sugere a Cristina que mandem Guto para a prisão. Rafael pede que Raul permita o namoro e ele concorda. Jorge come pamonha com Mirna. Crispim chega e fica furioso. Felipe encontra Serena na casa de Mirella. Ela conta que fará terapia de vidas passadas para saber sobre Luna. Alexandra diz que a voz não pode saber que Vera vai trazer alguém para ajudá-la. Kátia apresenta sua filha Ritinha para Rodriguez. Rafael dá de cara com Serena na casa de Olívia. Rafael comenta que Serena está com um olhar mais decidido. Serena diz que decidiu descobrir a verdade que está dentro dela. Rafael diz a Felipe que convenceu Raul a permitir seu namoro com Mirella. Serena conta para Rafael que vai se consultar com um homem muito sábio para tentar descobrir tudo sobre a ligação que tem com Luna. Rafael lhe responde que sempre quis que ela fizesse essa descoberta. Mesmo assim, ainda não consegue perdoá-la pelo que aconteceu com Guto. Serena fica magoada com a desconfiança de Rafael e manda que ele se afaste. Raul pede a Cristina para ajudá-lo a acabar com o namoro de Felipe e Mirella pois não quer a ligação entre os dois. Ele confessa que tinha ódio de Luna. Ritinha pergunta a Rodriguez se ele vai ser seu pai. Rodriguez dá as costas para ela. Raul conta para Cristina que se apaixonou por Luna, mas ressalta que a bailarina nunca quis nada com ele. Ciro dá dinheiro a Xavier para que ele o ajude a invadir o quarto onde Guto mora. Crispim pede a Santo Expedito que lhe traga Kátia de volta. Rodriguez se recusa a se casar com Kátia. Dalila acredita que Raul esteja planejando comprar a casa da pensão para dar um teto para ela e seu filho. Ciro conta a Rafael que encontrou uma carta de Cristina no quarto de Guto, mas confessa não ter tido tempo de lê-la. Gumercindo se aproxima de Kátia quando a vê chorando. No início ela corresponde, mas depois o afasta. Olívia diz a Vitório que eles precisam namorar escondido para que Raul não tire a guarda de Mirella e Carlito. Dois meses se passam.

Adelaide fala para Serena que o médico que vai ajudá-la a se lembrar de sua vida passada está chegando. Ciro recebe o dossiê de Guto e conta a Rafael que Cristina lhe enviou dinheiro várias vezes. Rafael pergunta a Cristina o que há entre ela e Guto. Julian, o médico que vai ajudar Serena, chega a Roseiral acompanhado de Sabina, sua assistente. Adelaide avisa Agnes que vai hospedar Julian e Sabina em sua casa. Agnes garante que vai tratá-los bem, mas acredita que Julian seja um charlatão. Julian e Sabina chegam à casa de Adelaide. Sabina diz a Agnes que é uma pessoa muito triste. Agnes fica perturbada, mas responde que não acredita em vidas passadas. Cristina diz a Rafael que enviou dinheiro a Guto porque tinha pena dele. Rafael continua ressabiado. Cristina finge estar magoada com a desconfiança dele. Débora avisa Cristina que Rafael vai romper o noivado se continuar desconfiando dela. Olívia quer gastar os lucros do restaurante em vestidos, mas Vitório avisa que eles precisam pagar as dívidas antes. Kátia dá um par de sapatos de presente a Gumercindo. Ele acha que o presente é uma declaração de amor, mas a secretária avisa que só gosta dele como amigo. Raul manda que seu advogado despeje os moradores da pensão. Cristina diz a Débora que Serena logo será despejada junto com todos os seus amigos e ficará sem ter onde morar. Elias apresenta Julian e Sabina a Serena. Julian pergunta a Serena se ela quer mesmo descobrir tudo sobre sua vida passada. Rafael diz a Ciro que precisa saber a verdade sobre Cristina antes do casamento e pede que ele apresse as investigações. Carlito pega Olívia e Vitório juntos e fica indignado. Olívia explica que jamais namoraria o cozinheiro. Vitório se ofende e os dois brigam. Crispim pergunta a Kátia por que ela não gosta dele. Kátia explica que é porque ele não tem dinheiro. Carlito diz a Olívia que, se a vir com Vitório de novo, vai contar tudo para Raul. O advogado de Raul fala para Divina e Osvaldo que eles e todos os hóspedes terão que deixar a casa. Serena fica eufórica quando Julian diz que, em breve, eles irão começar uma viagem por suas vidas passadas.

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.