Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (23)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (23) vai ao ar às 17:05, após 'Lisbela e o Prisioneiro'. Nesse capítulo, Cristina corta uma rosa e vê que do caule escorre sangue.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Cristina corta uma rosa e vê que do caule escorre sangue. Nessa hora, Cristina vê o espírito de Guto rindo para ela. Cristina grita, horrorizada. Ivan vai acudi-la, mas não vê o sangue na rosa e nem o espírito de Guto. Débora flagra a filha abraçada a Ivan e dá uma bronca nos dois. Ivan fica furioso, mas Cristina o controla. Olívia tenta apartar a briga de Felipe e Gumercindo e diz mais bobagens ao juiz. O juiz suspende a audiência. Dalila diz que não merece Roberval. Débora garante a Cristina que ela estava vendo coisas. Mas Cristina afirma que era tudo muito real. José Aristides pergunta a Serena se não acha que deve ir embora dali, já que seu amor com Rafael não deu certo. Vitório conta que a audiência foi um fiasco. Raul comemora o vexame de Olívia e ainda repara nas pernas de Terezinha. Enternecido com os porquinhos no chiqueiro, Crispim se aproxima de Kátia e a beija. Rafael vê sua rosa cortada e se pergunta quem fez aquilo. Divina diz a Cristina que Dalila precisa urgentemente falar com ela. Cristina só se convence quando descobre que Agnes esteve antes com Dalila.

Eurico diz a Rafael que jamais cortaria uma flor, mas conta que Cristina esteve na estufa e gritou. Rafael pergunta a Débora qual foi o motivo do grito. Dalila fala para Cristina que Agnes lhe ofereceu dinheiro para que revelasse a verdade, e pede que ela ofereça mais para ficar calada. Serena explica a José Aristides que não está preparada para ir embora e abandonar seu sonho. José Aristides garante a Serena que vai esperar por ela. Terê confessa que sonha escrever um livro. Débora explica a Rafael que Cristina cortou a rosa para dar a ele, e que gritou porque machucou o dedo. Confuso, Rafael se entrega às suas recordações. Felipe ouve os conselhos de Rafael e decide lutar por Mirella. Cristina garante a Dalila que vai lhe dar dinheiro. Rafael lamenta não ter lutado por Serena. Felipe aconselha Rafael a não cumprir a promessa que fez a Cristina de lhe dar outro filho. Rafael se pergunta: se está mentindo onde Cristina quer chegar? Cristina avisa Dalila que vai destruí-la se prejudicá-la. Arrasada com a audiência, Olívia cogita a hipótese de se afastar de Vitório, mas se arrepende.

Kátia repreende Crispim por tê-la beijado. Eduardo comenta com Alexandra que precisa de uma prova de que Cristina falsificou o exame. Alexandra ouve uma voz mandando conversar com Cristina. Ivan ameaça dar uma surra em Hélio. O técnico diz que amostras indicam a presença de ferro na região, por isso o interesse dos donos da empresa naquelas terras. Abílio avisa Vitório que Olívia talvez tenha que aceitar Raul de volta para não ficar sem dinheiro e sem seus filhos. Vitório garante que abrirá mão de Olívia se for preciso. Débora aplica tortura psicológica aos empregados. Alexandra avisa Cristina que ela enlouquecerá se não parar de mentir. Cristina fica apavorada quando ela fala da rosa que sangrou. Eduardo pede que Cristina diga a verdade sobre sua gravidez. Serena ouve. Cristina está prestes a contar tudo… Mas vê Serena e acha que Eduardo e Alexandra prepararam uma armadilha. Serena diz saber que Cristina está preparando uma armadilha para Rafael. Alexandra diz que nunca houve gravidez alguma. Cristina exige provas e diz que quando não quiser mais Rafael, Serena pode ficar com ele.

Alexandra e Eduardo confirmam para Serena que Cristina mentiu sobre sua gravidez. Serena fica indignada e garante a Cristina que mostrará a verdade a Rafael. Cristina e Débora decidem preparar uma armadilha para Eduardo. Hélio pergunta a Dalila por que tem recebido visitas de Cristina, mas ela se recusa a responder. Roberval pergunta a Hélio por que discutiu com Dalila. Rafael fala para Cristina que não quer ter um filho com ela. Cristina finge desapontamento, sai correndo e no caminho comunica à mãe que vai fingir uma crise para deixar Rafael culpado. Débora interrompe conversa de Eurico e Zulmira e depois aconselha Cristina a chantagear Rafael. Rafael diz a Cristina que um filho não deve salvar um casamento. Ela insiste que ele cumpra o que prometeu e chora. Rafael vai consolá-la e eles acabam se beijando.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.