Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (10)

A novela 'Alma Gêmea' desta segunda-feira (10) vai ao ar às 17:05, após 'Vestida para Casar'. Nesse capítulo, Guto rasga suas roupas e deita na estrada por onde Serena passa.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta segunda-feira

Guto rasga suas roupas e deita na estrada por onde Serena passa. Serena vê Guto e dá um grito. Serena tem uma sensação ruim ao ver Guto. Guto fala para Serena que foi assaltado e jogado na estrada. Serena, apesar de não gostar dele, fica preocupada. Judith fala para Eduardo que ele não pode enganar Madalena. Eduardo garante a Judith que vai explicar sua situação para Madalena, em breve. Serena e Bernardo levam Guto até o consultório de Eduardo. Guto pega na mão de Serena e agradece por tê-lo salvo. Serena sente uma forte dor no peito e sai correndo. Eduardo percebe que Serena está passando mal e a leva até Rafael. Serena conta para Rafael que o ouviu gritando quando viu Guto. Crispim vê Ivan com Mirna e parte para cima dele. Ivan joga Crispim no chiqueiro. Mirna defende o irmão e enfrenta Ivan, colocando-o para correr. Elias fala para Rafael que Serena pode ter problemas no coração, pois morreu com um tiro no peito em sua vida passada. Olívia mostra a Vitório as receitas que quer fazer no restaurante. Vitório discute com Olívia. Cristina fica assustada ao saber que Serena passou mal ao ver Guto. Generosa apresenta Eliete, sua sobrinha costureira, a Divina. Divina escolhe vestidos para Dalila, que não mostra interesse pelo casamento. Roberval garante a Dalila que eles vão ser felizes. Olívia pensa em Vitório. Guto fala para Xavier que vai descobrir o que Serena sabe sobre ele. Eduardo fala para Rafael que Serena pode ter um problema de coração. Eduardo fala para Rafael que Serena sempre sente dores no peito e que é necessário ficar atento porque ela pode ter algum problema no coração. Rafael acha que as dores que Serena sente podem ser uma sequela do tiro que matou Luna. Osvaldo acha que Roberval está tentando se aproveitar de Dalila e lhe dá uma lição. Felipe fala para Mirella que um dia vai se casar com ela. Eliete tira as medidas de Dalila para fazer seu vestido de casamento. Mirella acha que a mãe está diferente. Olívia lembra de Vitório e sente um arrepio. Rafael pergunta se Serena é mesmo Luna e torce para receber um sinal que lhe dê certeza.

Olívia ensina Serena a cuidar de seus cabelos. Rafael chama Marcelino, um professor de piano, para dar aulas a Serena. O botânico afirma para Cristina que Serena aprenderá a tocar piano rápido, pois Luna sabia tocar muito bem. Débora insiste com Cristina que Guto tem que conquistar Serena para Rafael se decepcionar. Dalila descobre que Abílio viajou e procura em seu escritório pelos livros de contabilidade da empresa de rosas. Crispim fala para Kátia que gostaria de ter um compromisso sério com ela. Kátia esnoba Crispim. Cristina pede a Guto para conquistar Serena. Serena começa a ter aulas de piano. Eduardo fala para Madalena que precisa conversar com ela. Olívia vê Vitório e fica perturbada. Serena vê o reflexo de Luna no espelho. Rafael não entende quando Serena diz que viu uma moça no espelho. Rafael mostra a Serena a música preferida de Luna e ela conta que sempre ouve essa música em sua cabeça. Divina fala para o padre que Dalila precisa se casar o mais depressa possível. Cristina fala para Dalila que conquistará o amor de Raul se conseguir pegar os livros de contabilidade da empresa de rosas. A governanta garante à vendedora que quer ajudá-la. Rafael leva Serena até sua roseira Luna e diz que tem algo importante a falar. Olívia e Vitório trocam insultos, sem querer admitir que estão interessados um no outro. Kátia despreza Gumercindo e diz que não está interessada num “franguinho” inexperiente como ele. Madalena acha que Eduardo está tentando se declarar. Rafael pede Serena em casamento. Serena fica radiante e diz a Rafael que agora sabe que ele é mesmo seu destino. Crispim fala para Mirna que precisa de sua imagem de Santo Antônio para conquistar Kátia. Mirna se recusa a emprestar. Rafael anuncia para Felipe e Cristina que ele e Serena vão se casar. Felipe fica radiante e diz a Serena que quer chamá-la de mãe. Roberval diz a Dalila que concorda em não se aproximar dela depois que se casarem, mas pede que ela não volte a procurar Raul. Dalila, falsa, faz a promessa. Serena pede que Divina e Osvaldo sejam seus padrinhos de casamento e os deixa emocionados.

Débora aconselha Cristina a se fingir de amiga de Serena. Madalena pergunta a Vera se Eduardo tem algum segredo. Hélio pergunta a Serena se ela tem certeza de que Rafael é o homem certo para ela. Rafael pergunta a Cristina o que ela achou de sua decisão. Rafael fala para Cristina que sabe o que ela sente por ele e pergunta se ela escondeu sua tristeza ao saber que iria se casar com Serena. Cristina afirma para Rafael que apenas quer vê-lo feliz, não importa com quem. Rafael fica admirado com a atitude de Cristina. Hélio fala para Serena que Rafael quer mudar a personalidade dela, o que é errado. Serena acha que Hélio está zangado por que ela preferiu outro e fica magoada com ele. Adelaide pede que Elias lhe empreste alguns livros sobre reencarnação, pois quer estudar sobre o assunto. Olívia pede a Raul que a leve a São Paulo para comprar coisas para o seu restaurante, mas ele se recusa. Mirella pede que Vitório ajude Olívia e ele concorda. Dalila finge que vai arrumar o escritório de Abílio e pega os livros de contabilidade. Guto leva flores para Serena e diz que quer agradecer por tê-lo ajudado. Serena sente dor no peito ao ver Guto e o manda embora. Guto entrega as flores a Divina. Dalila dá os livros de contabilidade a Raul. Eduardo conta para Rafael que se casou com uma mulher que, atualmente, tem problemas mentais. Ele diz que ela estava internada num sanatório mas recebeu alta, embora não esteja totalmente curada. Rafael aconselha Eduardo a contar a verdade a Madalena. Gumercindo ouve Rita chamando Kátia de mãe. Agnes fica furiosa ao saber que Rafael vai se casar com Serena e avisa que vai fazer de tudo para impedir. Cristina aconselha Serena a não contar a Rafael que ganhou flores, pois ele pode ficar com ciúmes. Felipe fala para Mirella que quer ficar noivo dela. Mirella leva Felipe até o escritório de Raul para que ele peça sua mão. Cristina comenta com Rafael que Serena recebeu rosas. Rafael fica com ciúmes e decide descobrir quem mandou flores para Serena. Agnes garante a Adelaide que ainda vai desmascarar Serena e fazer com que Rafael se decepcione com ela.

Felipe fala para Raul que quer assumir um compromisso com Mirella. Raul nem assim permite que Felipe namore Mirella, deixando-o arrasado. Mirna e Crispim acendem velas para o Santo Antônio. Uma das velas cai e começa um incêndio. Kátia fala para Mirella e Dalila que Raul lhe prometeu uma joia. Mirella vai embora, indignada. Dalila chama Kátia de sirigaita, deixando-a furiosa. Kátia acusa Dalila de enganar a todos. Serena pede que Kátia não brigue com Dalila e lhe dá um abraço. Kátia fica emocionada com a atitude de Serena. Kátia explica para Gumercindo que não conta a ninguém que Rita é sua filha porque ainda tem esperanças de se casar. Divina convida Olívia para ser madrinha de casamento de Dalila e diz que ela fará par com Vitório. Olívia aceita. Roberval chama Hélio e Serena para serem seus padrinhos, mas Rafael diz que Serena não pode fazer par com outro homem. Alaor e Terezinha se oferecem para serem padrinhos de Roberval. Rafael pergunta a Serena se ela ganhou flores e ela segue o conselho de Cristina dizendo que não. Rafael fica muito decepcionado. Mirna e Crispim descobrem o incêndio em redor do Santo Antônio. Olívia agradece a Vitório por tê-la ajudado. Eduardo revela para Madalena que é casado. Serena vê o reflexo de Luna no espelho e pergunta quem é ela. Luna responde a Serena. O reflexo de Luna manda que Serena tenha cuidado. Serena sente dor no peito e na cabeça. Rafael pergunta a Serena o que ela tem. Serena confessa para Rafael que mandaram que ela mentisse para ele e conta que recebeu flores de Guto. Rafael fica emocionado com a atitude de Serena. Vitório diz a Olívia que a acha bonita. Olívia se afasta. Madalena fica indignada com Eduardo. Eduardo tenta explicar a Madalena os problemas de sua esposa, mas ela não lhe dá ouvidos. Serena conta para Rafael que tem dor de cabeça sempre que vê o rosto de uma mulher. Cristina se dá conta de que Serena está falando de Luna e muda de assunto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.