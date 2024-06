Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (19)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (19) vai ao ar às 17:05, após 'Três Verões'. Nesse capítulo, Serena sonha com Guto e acorda assustada.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Serena sonha com Guto e acorda assustada. Rafael recebe a carta dizendo que Abílio está roubando dinheiro da empresa. Cristina sugere a Rafael que ele examine os livros de contabilidade só para se certificar de que não há nada errado na empresa. Gumercindo conta para Rodriguez que Kátia ganhou uma pulseira de Raul e sugere que ele a siga para flagrá-la. Cristina pede que Vera faça com que Serena se saia mal nas aulas de balé, para que Rafael tire da cabeça de que ela é a reencarnação de Luna. Vera concorda. Rafael descobre que Abílio foi comprar um carro e fica desconfiado. Crispim pergunta a Olívia se ela quer comprar Doralice. Vitório manda Olívia comprar a pata para que eles possam cozinhá-la no jantar inaugural do restaurante. Eliete se insinua para Osvaldo. Mirna chega em casa e descobre que Doralice desapareceu.

Cristina convence Guto a não desistir de Serena. Rafael acusa Abílio de tê-lo roubado. Vera percebe que Serena é flexível como uma bailarina e fica surpresa. Vera pede que Serena dance o que sentir quando ouvir a música. Serena dança muito bem e Vera fica pasma. Rafael demite Abílio, deixando-o arrasado. Cristina sugere a Rafael que ele contrate Raul para o cargo de Abílio. Vera conta para Cristina que Serena não tem técnica, mas sabe dançar instintivamente. Mirna conta para Bernardo que Doralice desapareceu. Bernardo vê que Crispim comprou o santo que queria e deduz que ele vendeu Doralice. Crispim fala para Mirna que vendeu sua pata para o restaurante de Olívia. Jorge recebe a carta de Vitório convidando-o para o emprego de maître e decide aceitar. Mirna e Bernardo vão correndo até o restaurante de Olívia para tentar salvar Doralice.

Rafael vê Guto comprando rosas e não gosta. Osvaldo leva Eliete para tomar sorvete e afirma que ela melhora o seu humor. Hélio fala para Osvaldo que Divina não vai gostar se souber que ele saiu com Eliete, mas ele diz que também tem direito de se divertir. Terê vê Guto com o buquê de rosas e fala para Hélio que acha que ele quer dá-la a Serena. Vera confessa para Eduardo que se lembrou de Luna ao ver Serena dançando. Hélio pergunta a Guto o que ele quer com Serena. Guto se irrita e vai embora, jogando o buquê de rosas no chão. Rafael pergunta a Hélio se Guto queria dar as rosas para Serena e ele diz que não. Vitório convida sua família para o jantar inaugural do restaurante. Roberval leva Ofélia num carrinho de mão, mas não consegue segurá-lo e Ofélia rola ladeira abaixo. Olívia avisa para seus convidados que Alaor vai começar a servir os pratos.

Mirna vê Alaor servindo uma ave e se abraça a ela, achando que é Doralice. Vitório explica para Mirna que aquela não é Doralice e conta que a pata desapareceu antes que ele pudesse cozinhá-la. Rafael diz a Raul que quer contratá-lo para a posição que era de Abílio. Serena acusa Raul de ser muito ambicioso. Cristina percebe que Serena tirou os sapatos por debaixo da mesa e afasta-os para longe. Clarice percebe que Paulina está escondendo Doralice em sua casa. Mirella conta para Felipe que ela e Carlito salvaram Doralice. Clarice exige que Paulina devolva Doralice para o restaurante. Mirna fala para Crispim que jamais vai perdoá-lo por tentar vender Doralice e afirma que não vai mais lavar suas ceroulas.

