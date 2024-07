Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (10)

A novela 'Alma Gêmea' desta quarta-feira (10) vai ao ar às 16:40, após 'A Era do Gelo 2'. Nesse capítulo, Adelaide fala do sinal que Serena tem e suas visões da rosa branca.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quarta-feira

Adelaide fala do sinal que Serena tem e suas visões da rosa branca. Serena sente-se mal e tem uma visão de seu corpo sendo sugado para o espelho e fundindo-se com o de Luna. Ela desmaia nos braços de Hélio. Eduardo atende Serena. Cristina diz a Madalena que seu casamento será inesquecível. Rafael não entende por que Serena não quis o dinheiro, já que a considera uma golpista. Serena pede a Rafael para conversar na estufa, junto às rosas. Ofélia atiça os ciúmes de Divina, para irritação de Osvaldo. Mafalda pede a Vitório para ensinar-lhe a fazer pão. Olívia fala mal de Mafalda e Mirella brinca que ela está com ciúmes. Dalila proíbe Roberval de tocá-la. Vera diz a Agnes que Serena dançou como Luna. Adelaide promete a Vera que vai ajudar Alexandra. Débora ouve Hélio marcando o encontro entre Rafael e Serena. Cristina diz a Raul que precisam comprar a pensão e expulsar todos de lá, inclusive Serena. Mirna manda Jorge se esconder quando Crispim chega.

Olívia joga fubá em Mafalda, que vai embora revoltada por que Vitório não a defende. Raul surpreende Felipe e Mirella juntos e dá uma bronca. Débora avisa a filha sobre o encontro. Hélio impede Cristina de entrar na estufa. Serena diz a Rafael que já sabe que ele pensa que ela é Luna e questiona se realmente a amou. Rafael diz que a amou muito. Serena insiste que ele sempre quis que ela se tornasse Luna, a quem realmente amava. Ele fala que se a alma é a mesma ele não poderia querer mudá-la. Serena diz que pode ter a mesma alma de Luna, mas que é outra pessoa. Serena explica ao botânico que ele amava um fantasma, não uma pessoa. Ivan segura Hélio e Cristina invade a estufa. Rafael reage, enquanto Cristina diz que é sua noiva e tem direito de entrar. Serena avisa que vai contar tudo o que sabe sobre ela. Olívia nega ter tido uma crise de ciúmes, quando Vitório confessa que adorou. Serena diz que Cristina criou uma situação entra ela e Guto para afastá-la de Rafael.

Serena diz a Hélio que está disposta a descobrir toda a verdade sobre Luna. Eurico ajuda Zulmira a arrumar a casa. Felipe exige que Raul explique por que não quer que os dois namorem, mas ele se recusa a responder. Bernardo manda a sobrinha se comportar e desconfia que seu pretendente esteja no galinheiro. Serena procura Adelaide, mas Agnes manda-a embora. Eliete conta para Divina que Osvaldo flertou com Yolanda da sorveteria. Eliete pressiona Osvaldo para decidir se quer ficar com ela, senão acaba com seu casamento. Eliete sugere que Yolanda alugue uma vaga na pensão. Osvaldo promete ajudar Yolanda. Alexandra acusa Vera de querer livrar-se dela, grita que é muito só e Eduardo a acolhe em seus braços. Rafael exige explicações de Cristina. Rodriguez convida Kátia para jantar. Raul ameaça pegar a guarda dos filhos. Mirella teme que ele queira ficar com o restaurante. Adelaide sai para encontrar Serena. Clarice diz a Divina que existe uma mulher forte entre ela e seu marido.

Yolanda aguarda a chegada de Divina. Osvaldo garante que Yolanda vai adorar a sua mulher. Dalila sente o bebê se mexer. Raul chega e não dá a menor importância. Cristina promete dizer a verdade. Serena diz a Adelaide que quer descobrir tudo sobre a sua alma. Serena diz que Luna é parte dela e que precisa descobrir qual é a sua missão. Elias diz que não pode ajudá-la porque pode ser muito doloroso para ela. Cristina assume que conhecia Guto e que errou ao não contar antes que ele e Serena estavam se encontrando. Rafael garante que, se descobrir que ela está mentindo outra vez, jamais vai perdoá-la. Elias aconselha Serena a fazer um tratamento com hipnose e promete encontrar alguém. Osvaldo elogia Yolanda. Divina explode e parte para cima de Yolanda. Osvaldo diz que ela enlouqueceu. Divina expulsa Yolanda a vassouradas e atira-lhe ovos. Eliete sorri. Hélio diz à mãe que alguém aprontou com ela.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:40, na Rede Globo.