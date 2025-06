Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (17)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (17) vai ao ar às 16:45, após 'História de Amor - Edição Especial'. Nesse capítulo, Estela diz à Diná que Ismael voltou.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Estela diz à Diná que Ismael voltou. Téo briga com Diná e ela descobre que sua mãe lhe deu calmantes. Alberto diz a Otávio que vai aproximá-lo de Diná. Diná diz à mãe que, se Téo for embora, a culpa é dela. Alexandre morre de overdose. Estela briga com Diná para defender a mãe.

Dedé convida os amigos para seu show. Diná recebe uma ligação do presídio e fica sabendo que Alexandre está doente. Zeca e Bárbara decidem continuar mentindo para Naná. Estela briga com Regina no escritório. Alberto diz a Otávio que Téo está saindo de casa.

Alexandre diz a Diná que a primeira pessoa de quem se vingará é Lisa. Alexandre fica feliz ao saber que Diná bateu em Lisa. Tibério segreda a Alberto que Estela confessou-lhe sua paixão pelo médico. Alexandre é agredido pelos outros presos, vai para a enfermaria e, escondido, toma vários analgésicos.

Alexandre morre na cadeia. Téo conta a Raul que Alexandre morreu. Alexandre aparece no enterro e não percebe estar morto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:45, na Rede Globo.