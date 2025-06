Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (10)

A novela 'A Viagem' desta terça-feira (10) vai ao ar às 17:00, após 'Simplesmente Complicado'. Nesse capítulo, Tato não gosta da briga e manda Diná embora.

Resumo completo de 'A Viagem' desta terça-feira

Tato não gosta da briga e manda Diná embora. Tibério diz a Estela que seu marido vai voltar. Otávio liga para Téo e avisa que Diná descobriu a farsa. Maroca lê no jornal a notícia da fuga de Alexandre. Lisa, ao saber que Alexandre tentou fugir, diz ao pai que não pode mais ficar em casa.

Ela teme que o ex queria se vingar. Tato diz a Naná que resolveu trabalhar no escritório do pai por ela. Depois de ficar o dia todo fora, Téo chega em casa e diz a Diná que irá embora, que quer se separar dela. Ele revela que não aguenta mais seus escândalos e por isso inventou a história da cliente de Otávio.

Ela tenta impedir que ele vá embora e pede que a filha diga a Téo que precisa dele. Tibério conta a Estela que Bia invadiu a casa do mascarado. Diná conversa com Estela e Téo com Alberto sobre a separação. O médico pede que Téo espere mais uma semana.

Alberto comenta com Otávio que Téo irá se separar de Diná. Lisa convida Mauro para a exposição de Diná.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.