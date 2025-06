Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (6)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (6) vai ao ar às 17:15, após 'Como Treinar o Seu Dragão 3'. Nesse capítulo, Otávio e Alberto sonham com Diná.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Otávio e Alberto sonham com Diná. Por ciúmes, ela pede para Guiomar manter uma das empregadas longe da casa. Raul promete para a sogra que fará os exames para saber se pode ter filhos. Otávio descobre que Alberto gosta de Diná. Lisa e Mauro saem para jantar e ela conta do tapa. Téo fica sabendo o que Diná fez com a empregada e começa a beber.

Alexandre foge da prisão mais uma vez. Alberto vê os exames de Otávio e não gosta do resultado. O médico pede que o amigo faça novos testes. Otávio diz que um dia Diná será dele. Completamente bêbado, Téo pede para Guiomar mostrar a casa da empregada. Raul tenta conter Téo. Transtornado, ele pede para o caseiro levá-lo até lá.

Téo volta para a fazenda com a moça e faz Margarida se sentar à mesa. Zeca promete a Naná que vai mudar e os dois se beijam. Alexandre e seus companheiros de cela planejam fugir. Téo comenta com Raul que Diná está o enlouquecendo. Diná vai até a casa de Margarida pedir desculpas e depois some o dia todo.

Diná e Téo conversam e, mais uma vez, ela pede perdão a ele. Alexandre e os outros presos saem da cela e o alarme da prisão toca. Tibério revela que Estela é apaixonada por Alberto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:15, na Rede Globo.