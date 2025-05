Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (30)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (30) vai ao ar às 17:05, após 'Cats e a Gatolândia'. Nesse capítulo, Diná flagra Téo e os amigos na farra.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Diná flagra Téo e os amigos na farra. Otávio fica intrigado com a situação. Diná sente uma estranha dor de cabeça e sai mais cedo da locadora. Lisa recebe nova intimação e pede para Carmem ir com ela à delegacia. O mascarado aparece. Tibério conversa com seu protetor e diz para Lisa e Carmem que o mascarado não é mudo. Alberto desconfia do interesse de Otávio por Diná. Otávio assume para Alberto que Diná mexe com ele. Diná flagra Téo e amigos na farra.

Alberto critica Mauro por ter convidado três moças para jantar com eles. Estela e Maroca esperam Diná voltar com Téo. Eles chegam em casa e discutem por causa do flagrante. Depois da briga, Téo sai batendo a porta. Ele leva Estela em casa e diz que está decidido a se separar. Zeca é roubado, mas Bárbara consegue recuperar a carteira. Téo vai para a casa de Josefa. Téo e Diná fazem as pazes. Otávio relata a Alberto o que aconteceu na locadora.

Lisa visita Alexandre. Diná quase atropela Otávio Alexandre força Lisa a dizer que vai esperar por ele, mesmo que seja condenado. Téo e Diná levam as vacinas para o gado da fazenda de Guiomar. Estela visita Alexandre. Lisa fala com Carmem sobre os modos violentos de Alexandre. Téo e Diná aproveitam o dia na fazenda, e ela diz que quer ter outro filho. O resultado do exame de gravidez de Andrezza dá negativo. Alberto convida Tibério a participar do grupo de oração em sua casa.

Tibério nota o olhar de ternura de Estela para Alberto. O médico confessa a Estela que ama Diná. Enquanto isso, Diná quase atropela Otávio. Ela tem uma visão de que já passou por isso antes. Lisa e Mauro saem juntos. Alexandre conta que Lisa quer terminar o namoro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.