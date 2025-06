Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (27)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (27) vai ao ar às 17:05, após 'Velozes e Furiosos 4'. Nesse capítulo, Alberto reúne algumas pessoas para orar por Alexandre.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Alberto reúne algumas pessoas para orar por Alexandre. Estela conta a Diná que Alberto a pediu em casamento. O detetive conta para Diná como foi o dia no clube de Téo. Ela fica surpresa por não ter nenhuma mulher envolvida. Diná fala com Téo sobre a briga que teve com Otávio. Téo e Diná fazem as pazes mais uma vez. Otávio pede a Queiroz que se apresente a Diná como interessado em ser sócio dela.

Ela desconfia, mas aceita conversar com ele. Estela conta a Diná que Alberto era apaixonado por ela. Queiroz tenta convencê-la que Otávio não tem nada a ver com a ida dele à locadora. Téo vai ao oculista para trocar os óculos de Maroca. O carro de Aristides enguiça e ele não consegue seguí-lo. Lisa está no oculista realizando exames.

Ela passa mal e Téo a ajuda. Diná constata que Téo saiu sem aliança. Téo deixa Lisa em casa. Estela briga com Tibério e diz que não é mais amiga dele. Diná fica com raiva do detetive por ele não ter ido atrás de Téo, depois do oculista. Paty perde a aliança de Téo. Alberto tenta convencer Estela que a ama, mas não consegue.

Lisa diz a Bárbara que ela deve esperar que Zeca vai acabar gostando dela. Téo fecha um grande projeto. O Mascarado promove uma campanha do agasalho. Estela conta a Diná que Alberto era apaixonado por ela. Diná puxa a máscara do mascarado.

Que horas começa?

