Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (20)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (20) vai ao ar às 17:05, após 'Flamengo x Chelsea'. Nesse capítulo, Téo conta a Raul que Alexandre morreu.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Téo conta a Raul que Alexandre morreu. Alexandre aparece no enterro e não percebe estar morto. Raul fica desesperado com a notícia. Téo e Raul escondem de Diná que Alexandre morreu. Na delegacia, Raul chora. Téo volta pra casa e conta para Diná que Alexandre morreu. Mauro vai ao salão dar a má notícia a Lisa. Maroca chora muito ao saber da morte do filho.

Maroca diz a Raul que o enterro será como Diná determinar. Lembrando-se dos pedidos de Alexandre, Diná diz a Téo que o irmão queria ser cremado e suas cinzas jogadas no mar. Tato conta a Otávio que Alexandre morreu. Na hora da cremação, surge a imagem de Alexandre, que, até então, não tinha se dado conta de sua morte. Alberto diz a Estela que está apaixonado por ela.

Fátima mostra a Cininha suas roupas do tempo de vedete. Alberto diz a Téo que, no episódio da morte de Alexandre, ele tem mais pena de Diná do que de Maroca. Raul lembra a Andrezza que o irmão morreu com ódio dele. Tibério conta a Alberto que seu protetor viu Alexandre no crematório. Téo decide não ir mais embora. Fátima foge do mascarado e perde sua caneta de ouro.

Diná e Otávio se vêem próximo à locadora. Alberto diz a Estela que está apaixonado e pede a ela que se divorcie. Téo diz à Diná, que apesar de tudo, ele não mudou de ideia em relação ao divórcio. Diná tenta dar uma bofetada em Otávio.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.