Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (13)

A novela 'A Viagem' desta sexta-feira (13) vai ao ar às 17:05, após 'Idas e Vindas do Amor'. Nesse capítulo, Alexandre tenta matar Téo com o estilete.

Resumo completo de 'A Viagem' desta sexta-feira

Alexandre tenta matar Téo com o estilete. Com a ajuda dos guardas, Téo consegue escapar de Alexandre. Ele conta para Dinah o que aconteceu e a visita é suspensa. Zeca vê Naná sair com Tato. Diná consegue deixar que o guarda a leve para ver Alexandre e este lhe diz que vai se vingar de todos Bia desconfia que o mascarado seja Ismael.

Bia vai com Naná para a casa de Otávio e ele fica sabendo que ela é sobrinha de Diná. Estela e Alberto almoçam juntos. Téo diz a Diná que não desistiu da separação. Otávio revela a Alberto que esteve no hospital e conversou com outro médico.

Alberto diz a Otávio que ele não devia ter ido ao hospital e garante que ele não precisa se desesperar porque sua doença tem cura. Estela vê Bia conversando com o mascarado, arrasta a filha para casa e exige que ela fique afastada dele.

Depois, ela confidencia a Tibério que o mascarado pode ser Ismael.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.