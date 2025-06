Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (5)

A novela 'A Viagem' desta quinta-feira (5) vai ao ar às 16:55, após 'Malcriados'. Nesse capítulo, Alberto cobra os exames de Otávio.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quinta-feira

Alberto cobra os exames de Otávio. Téo pega Diná mexendo nas coisas dele. Bia diz a Estela que vai morar com Diná se o pai não aparecer. Lisa almoça com Mauro, mas diz a ele que não quer sair mais. Na locadora, Diná discute com Lisa e lhe dá uma bofetada.

Lisa diz que sairá com Mauro para provocar Diná. Lisa tenta revidar, mas Carmem impede. Diná vê Téo passeando com uma moça. Ele percebe a mulher o espionando e, para escapar dela, procura o escritório de um amigo e acaba encontrando o de Otávio.

Mesmo sem a aprovação do advogado, Téo dá uma desculpa e se livra do escândalo. Mauro emprega Agenor como motorista. Andrezza e Diná fazem as pazes. Tibério fica triste depois da conversa com Estela. Téo volta ao escritório de Otávio e pede desculpas.

Diná proíbe Lisa de ir à locadora. Lisa comenta com Carmem que vai namorar Mauro para provocar a ex-cunhada. Diná vai ao escritório de Otávio. Otávio descobre que Alberto gosta de Diná.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 16:55, na Rede Globo.