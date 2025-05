Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (28)

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (28) vai ao ar às 17:00, após 'O Fada do Dente 2'. Nesse capítulo, Otávio comenta com Alberto o mau presságio em relação a Tato.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Otávio comenta com Alberto o mau presságio em relação a Tato. Mauro procura Lisa. Diná, de carro, passa por Otávio e os filhos, mas não os cumprimenta. Téo e Raul visitam Alexandre, mas são mal recebidos. Alexandre diz aos dois que, mesmo que ele não saia da cadeia, eles precisam tomar cuidado, porque ele os pegará mesmo depois de morto. Alberto entrega a foto de Diná para Otávio. Raul e Téo conversam sobre a agressividade de Alexandre e a ameaça de vingança.

Estela fala para Maroca sobre seu ex-marido. Diná chega e defende a atitude da irmã. Raul e Téo marcam um jantar surpresa para reconciliar Diná e Andrezza. Alberto entrega a fotografia de Diná a Otávio. Ele conversa com o médico sobre a sensação de já conhecê-la. Lisa apresenta Fátima para Cininha. Mauro espera Lisa no trabalho. Téo percebe o interesse de Mauro por Lisa. Raul e Andrezza vão a um restaurante e encontram Diná e Téo.

Otávio tem uma visão do passado. Diná dança com Téo. Estela se preocupa com a demora de Bia. Tibério a acalma e ela o convida para tomar um café em sua casa. Andrezza e Diná discutem novamente. Estela pensa em Alberto. Ela resolve ir atrás de Bia, e Tibério a acompanha. Bia aparece. Estela conta para Bia a verdade sobre seu pai. Otávio olha a foto de Diná, tentando se lembrar de onde a conhece. Diná pergunta a Téo se ele se casou com ela por causa da filha.

Em frente à loja de Diná, Téo se apresenta a Otávio. Otávio entra no estabelecimento e pede ajuda a Diná na escolha de um presente. Mauro liga para Lisa. Téo ouve a conversa e desaprova. Diná, irritada, quebra um objeto no balcão. Otávio tem uma visão do passado, em que ela faz o mesmo gesto. Diná flagra Téo e os amigos na farra.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:00, na Rede Globo.