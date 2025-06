Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (11)

A novela 'A Viagem' desta quarta-feira (11) vai ao ar às 17:05, após 'A Vida em um Ano'. Nesse capítulo, Lisa convida Mauro para a exposição de Diná.

Resumo completo de 'A Viagem' desta quarta-feira

Lisa convida Mauro para a exposição de Diná. Téo vai até a casa de Josefa para conversar. Ele volta para a casa, mas repele os carinhos de Diná. Otávio se prepara para se internar no hospital para os exames. Maroca percebe que Diná e Téo brigaram, mas ele não fala nada. Maroca aconselha Diná a pedir desculpas a Otávio.

Alberto diz a Otávio que ele não tem nenhuma doença incurável, mas que terá que fazer novos exames. Diná vai ao hospital onde Otávio está internado para lhe pedir desculpas. Lisa convida Mauro para ir à exposição na galeria de Diná. Otávio pergunta a Alberto se ele tem alguma chance de não fazer “A Viagem”.

Alexandre briga com preso. Alberto se faz de desentendido diante da questão de Otávio. Ele diz a Otávio que o que ele tem não é nada incurável. Lisa chega com Mauro na exposição na galeria de Diná. Lisa provoca Diná e as duas discutem. Paty pede para Téo que ele não saia de casa. Zeca conta para Lisa que a banda se dividiu e Dedé vai tocar sozinho.

Diná conta a Téo que pediu desculpas a Otávio e os dois acabam fazendo as pazes. Otávio sai do hospital e Alberto promete levar o resultado dos exames no dia seguinte. Alexandre briga com um preso na cela. Téo dança com Regina, e Diná observa.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.