Que horas começa a Prova do Anjo no BBB 23 hoje, domingo (26)?

A Prova do Anjo será realizada durante o programa ao vivo no Big Brother Brasil 23, neste domingo (26). A dinâmica acontecerá na TV Globo, a partir das 23h10. Quem ganhar, poderá imunizar um participante no Paredão.

A Prova do Líder também ocorre ao vivo, antes da Formação de Paredão com Bate-Volta. A eliminação ocorre na terça-feira (28), marcando o fim da Semana Turbo.

Semana Turbo

Começando a semana especial do reality, o Big Fone tocou de surpresa às 18h30 desta quinta-feira (23). Guimê atendeu e ganhou o “Poder Supremo”: ele teve direito a trocar um dos participantes do Paredão por outro brother, até mesmo o escolhido pelo líder. Assim, escolheu tirar o Cara de Sapato da berlinda e colocar Gustavo.

No sábado (25), um dos emparedados é eliminado, e o segundo Big Fone tocou ao vivo. Aquele que atendeu ao chamado ganhou imunidade, e pode colocar um oponente na berlinda.

Os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.