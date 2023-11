Que horas começa a Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (26)

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (26), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá o ator Lázaro Ramos e as cantoras Maiara e Maraisa. O ator mostra sua versatilidade e solta a voz no palco com Ivete, colocando a plateia para dançar ao som de “Nossa Gente”, do Olodum.

Já dupla Maiara e Maraisa, farão uma dobradinha com a apresentadora na música ‘Aí eu Bebo’, e vão entrar na brincadeira, dando seus conselhos no quadro ‘Pipoca do Amor’.

No quadro ‘Me Chama que Eu Vou’, Ivete atende ao pedido de Suzy Brasil para fazer uma surpresa para a amiga Samara Rios, drag queen, fã e cover da baiana. O encontro, claro, tem cantoria com ídolo e fã lado a lado.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.