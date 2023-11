Que horas começa a Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (19)

A “Pipoca da Ivete” vai ao ar neste domingo (19), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá o cantor Ferrugem e as atrizes Thati Vilela e Susana Vieira. Suzana que será homenageada no quadro ‘TBT do Pipoca’.

Ele receberá a lembrança da família e de amigos que conquistou ao longo da carreira, como Cauã Reymond, Carolina Dieckmann e Tony Ramos. Ivete Sangalo relembra, ainda, quando desfilaram juntas no carnaval carioca, no ano em que a escola de samba Grande Rio homenageou a baiana.

Ivete e Ferrugem também dividem o palco do ‘Pipoca’ para um dueto da música ‘Interessante’, arrancando elogios da baiana sobre o cantor carioca.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h20, na TV Globo.