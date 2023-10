Que horas começa a Pipoca da Ivete? Veja detalhes do programa deste domingo (15)

A "Pipoca da Ivete" vai ao ar neste domingo (15), após “Temperatura Máxima”, na TV Globo. Comandado pela cantora Ivete Sangalo, o programa receberá a humorista Dani Calabresa, o ator Paulo Lessa e o cantor Xande de Pilates.

A humorista é surpreendia ao participar do quadro ‘TBT do Pipoca’ e ouvir suas histórias contadas por sua família e as amigas Fernanda Paes Leme e Sabrina Sato.

Direto de Salvador, a atração ‘Sobe no Trio’ tem a participação do cantor mineiro Samuel Rosa. O ex-vocalista da banda Skank passeia com Ivete pelas ruas da cidade, em cima do trio elétrico. Desta vez, o veículo tem como plano de fundo outros pontos turísticos da capital baiana, como o Elevador Lacerda.

Neste domingo tem também a estreia do ‘Enganation’. Na atração, três pessoas caracterizadas como Beyoncé se apresentam no palco em playback performando juntas a música ‘Crazy in Love’, e a plateia vota tentando adivinhar quem é o verdadeiro dono daquela voz. Se a maioria acertar, o candidato leva um prêmio em dinheiro. Será que de casa será fácil desvendar? E a tarde de domingo ainda tem mais música garantida com o dueto de Lulu e Ivete.

QUE HORAS COMEÇA 'PIPOCA DA IVETE' HOJE?

Sob o comando de Ivete Sangalo, o programa 'Pipoca da Ivete' vai ao ar aos domingos a partir de 14h10, na TV Globo.