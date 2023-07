Que horas começa A Grande Conquista hoje, domingo (2)?

O episódio deste domingo (2) de 'A Grande Conquista' vai ao ar às 23h na Record TV, logo após exibição do 'Domingo Espetacular'. O programa tem o comando da atriz Mariana Rios. Ao todo, 13 pessoas ainda estão na disputa do prêmio de R$ 1 milhão.

Entre os integrantes do elenco estão Natália Deodato, Gabriel Roza e Gyselle Soares. Além deles, a mansão ainda conta com Guilia Garcia, Sandra Melquiades e Murilo Dias, que garantiu sua permanência na atração por deliberação do público, após dinâmica.

Que horas começa A Grande Conquista hoje?

O reality show 'A Grande Conquista' vai ao ar de segunda a sábado, a partir das 22h30, na Record TV. Aos domingos, o programa começa às 23h.

Como assistir?

O programa é transmitido pela Record TV e também pelo PlayPlus, com acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

COMO FUNCIONA O PROGRAMA?

Os novos moradores da mansão deverão enfrentar desafios se quiserem permanecer na competição. Um deles é a prova que define de quem será a liderança semanal, conquistada sempre por uma dupla. É importante ressaltar, no entanto, que apenas um dos chamados “Donos” terá direito à imunidade, enquanto o outro vai direto para a “Zona de Risco”.

Na dinâmica eliminatória, os competidores terão que contar com o público para continuarem no reality, já que os espectadores deverão votar em quem desejam que permaneça na mansão.

Por fim, há a “Prova da Virada”, atividade que promete movimentar o jogo, junto às dinâmicas “Tentações” e “Consequências”.