Que horas começa a final do Canta Comigo hoje, domingo (25)?

A grande final do Canta Comigo, reality musical da Record TV apresentado por Rodrigo Faro, vai ao ar neste domingo (25), às 17h30.

Quinze participantes vão subir ao palco para tentar conquistar o painel de jurados. Cantores amadores e profissionais do mundo inteiro entraram nessa disputa.

Quem vai decidir o grande vencedor desta edição é o público, através do site da emissora. O preferido do público leva para casa o prêmio de R$ 300 mil, além do troféu da quinta edição do programa.

Que horas começa o Canta Comigo hoje?

O programa começa às 17h30, neste domingo, na tela da Record TV.

Músicas

De acordo com a emissora, os candidatos vão cantar os hits: Fora da Lei, de Ed Motta; I’ll Be There, Mariah Carey; Aquarela do Brasil, de Ary Barroso; Canteiros, de Fagner; Back At One, de Brian McKnight; Dancing Queen, do Abba; Onde Deus Possa Me Ouvir, de Vander Lee; I Want Know What Love Is, de Mariah Carey; As Rosas Não Falam, de Cartola; You Light Up My Life, de Whitney Houston; Amarelo Azul e Branco, de AnaVitória e Rita Lee; My All, de Mariah Carey; Dream On, de Aerosmith; La Foule, de Edith Piaf e Bed Of Roses, do Bon Jovi.