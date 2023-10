Que horas começa A Fazenda? Veja detalhes do programa desse sábado (14)

A Fazenda 15 exibe mais um episódio na noite deste sábado (14). O reality, transmitido pela Record TV, é vai ao ar após a novela 'Reis: A Sucessão - Melhores Momentos', e começará às 22h30, conforme a grade de programação da emissora.

Após a eliminação de Cariúcha na quinta-feira (12), os peões curtiram a festa com o grupo Pixote nesta sexta-feira (13). Os telespectadores vão acompanhar todos os principais acontecimentos do momento. A edição também mostra a repercussão do evento e como foi o dia de sábado dos peões.

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa A Fazenda 2023, da Record TV, começa às 22h30 neste sábado.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.