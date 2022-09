Que horas começa A Fazenda hoje? Veja onde assistir ao episódio desta terça (13)

Acontece na noite desta terça-feira (13) a estreia oficial de "A Fazenda 2022", na Record TV. De acordo com a grade de horários da emissora, o programa começa às 23h, após a novela 'Amor Sem Igual'.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.

Na noite desta segunda-feira (12), o público conheceu os 20 participantes da 14ª edição do reality, além dos cinco candidatos a 21ª vaga do programa, que estão confinados no Paiol.

Confira a lista de participantes de 'A Fazenda 14':

Ellen Cardoso (Mulher Moranguinho)

Foto: Divulgação

O primeiro nome revelado foi o de Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, esposa do cantor Naldo Benny. Após o anúncio, ela respondeu uma série de perguntas dos jornalistas convidados para a coletiva.

Ruivinha de Marte

A segunda anunciada foi Ruivinha de Marte, influenciadora com mais de 24 milhões de seguidores. A jovem, de 25 anos, é do Amazonas e ficou famosa por conta das dancinhas desengonçadas nas redes sociais.

Deborah Albuquerque

Legenda: Daborah foi a terceira anunciada no programa Foto: reprodução/Instagram

Deborah Albuquerque é influenciadora e ex-participante do "Power Couple Brasil", onde competiu junto ao marido Bruno Salomão.

Thomaz Costa

Legenda: Thomaz Costa foi o quarto anunciado no reality show Foto: reprodução/Instagram

O ator e dublador Thomaz Costa foi o quarto anunciado. Ele é ex de Larissa Manoela e ficou conhecido nacionalmente por conta do personagem Daniel Zapata, na telenovela Carrossel.

Iran Malfitano

Legenda: Iran é o 5º anunciado Foto: reprodução/Instagram

O ator Iran Malfitano fez o início da carreira em Malhação, da TV Globo. Na televisão, já participou de novelas como "Kubanacan" e "Cobras & Lagartos".

Deolane Bezerra

Legenda: Deolane foi a sexta anunciada no reality nesta terça (6) Foto: reprodução/Instagram

Deolane Bezerra é chamada na Internet de Doutora. Deolane ganhou os holofotes logo após a morte do esposo MC Kevin, que caiu da sacada de um hotel no Rio de Janeiro. Na internet, ela é conhecida pelo trabalho como advogada e, agora, como cantora, além do jeito impositivo para lidar com os haters nas redes sociais.

Kerline Kardoso

Foto: Divulgação

A cearense de Fortaleza Kerline Cardoso é ex-participante do BBB 21, sendo a primeira eliminada edição. No entanto, a participação relâmpago rendeu muitas confusões e memes. Ela trabalha como influenciadora.

Tiago Ramos

Legenda: Tiago Ramos também é modelo e influenciador digital. Foto: Reprodução/Instagram

Tiago Ramos ficou conhecido com ex da mãe de Neymar. Ele é gamer e já foi jogador de futebol.

Rosiane Pinheiro

Foto: Divulgação

Rosiane Pinheiro, de 48 anos, é dançarina e atriz. Lançou-se como destaque no grupo de pagode baiano Gang do Samba nos anos 90. Foi finalista do concurso “Morena do Tchan”, em 1997, no programa Domingão do Faustão, da TV Globo — perdendo o primeiro lugar para Scheila Carvalho.

Shayan

Foto: Divulgação

Iraniano radicado no Brasil, teve uma passagem marcante no reality show “Casamento às Cegas”, da Netflix. Ele fez parte de um casal polêmico com Ana Prado.

Ingrid Ohara

Foto: Divulgação

Influenciadora digital com mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela participou de "De Férias com Ex", reality da MTV.

Lucas Santos

Foto: Divulgação

Lucas Santos tem 21 anos e é ator e cantor. Ele atuou na novela infantil "Carrossel". Lucas nasceu em São Paulo, onde ainda mora.

Vini Buttel

Foto: Divulgação

Vini Buttel é modelo e já participou do reality show "De Férias com Ex" na terceira temporada, onde teve embates com diversos participantes.

Tati Zaqui

Foto: Divulgação

Tati é funkeira, tem 28 anos, e mais de 13 milhões de seguidores nas redes sociais.

Pelé Milflows

Foto: Divulgação

O cantor Pelé Milflows viralizou nas redes sociais interpretando canções de rap.

Bruno Tálamo

Foto: Divulgação

Bruno Tálamo é repórter do programa 'A Tarde É Sua', da RedeTV!.

Bárbara Borges

Foto: Reprodução

Bárbara Borges é atriz e tem 43 anos. Ela atuou em diversas novelas globais como "Porto dos Milagres", '"A Senhora do Destino" e "Balacobaco".

André Marinho

Foto: Divulgação

André Marinho é cantor. Ficou famoso por participar da banda Br'oz. Participou do "Power Couple Brasil” com Drika Marinho.

Pétala Barreiras

Foto: Reprodução

A influenciadora de 23 anos é ex-esposa de Marcos Araújo, empresário. O nome do ex-casal esteve em polêmicas judiciais por conta de denúncias de agressões.

Alex Gallete

Foto: Divulgação

Youtuber e influenciador digital Alex Gallete já participou do reality "A Casa", também da Record TV.

Participantes do Paiol

Neste ano, serão cinco participantes no Paiol. A votação que escolhe quem deles entra na Fazenda já está aberta no site do R7. São eles:

Bia Miranda

Cláudia Baronesa

André Santos

MC Créu

Suzi Sassaki