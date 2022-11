Que horas começa 'A Fazenda' hoje? Veja onde assistir ao episódio desta segunda (28)

Um novo episódio de 'A Fazenda 2022', da Record TV, irá ao ar na noite desta segunda-feira (28). A atração, que é exibida após a novela "Amor sem Igual", começará às 22h30, conforme a grade de programação da emissora.

O programa desta segunda-feira começa com a Prova de Fogo, que envolverá agilidade e equilíbrio. Os participantes devem buscar letras em uma piscina de areia e montar a palavra correta em uma mesa de equilíbrio.

Outra dinâmica fará com que cada participante palpite até onde cada um chega no reality, Para essa "cabine de apostas", eles colocam suas fichas em quem chega na final, quem é a zebra da temporada e quem fica no meio do caminho. A ficha dourada representará o peão que não chega na final de jeito nenhum; já a ficha zebrada será o peão que só chega na final por sorte. E, na ficha vermelha, o peão que será eliminado até a final.

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 2022', da Record TV, começa às 22h30 nesta quarta, e deve ir até 23h40.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.