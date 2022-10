Que horas começa A Fazenda hoje? Veja onde assistir ao episódio desta quinta (6)

Mais um episódio de 'A Fazenda 2022', da Record TV, vai ao ar na noite desta quinta-feira (6). O programa começa às 22h30, após a novela 'Amor sem Igual', segundo a grade de programação da emissora.

Na noite desta quinta-feira (6), ocorre a terceira eliminação da temporada. Disputam a permanência na competição rural Deborah, Rosiane e Tiago.

De acordo com enquete realizada pelo Diário do Nordeste, Rosi deve ser a peoa eliminada na roça. Ela aparece como a menos votada, com 15,9% dos votos.

A definição da berlinda será anunciada ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 2022', da Record TV, começa às 22h30 nesta quarta-feira e deve ir até às 00h15.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.