Que horas começa A Fazenda hoje? Veja onde assistir ao episódio desta quinta (15)

Mais um episódio de "A Fazenda 2022", da Record TV, vai ao ar na noite desta quinta-feira (15). De acordo com a grade de horários da emissora, o programa começa às 23h, após a novela 'Amor Sem Igual'.

Na edição de hoje, o público conhece o novo peão ou peoa que entra no elenco oficial. Estão em disputa cinco candidatos confinados no paiol: André, Bia Miranda, Claudia Baronesa, MC Créu e Suzi Sassaki.

Enquete realizada pelo Diário do Nordeste aponta que Baronesa será a escolhida por votação para ocupar a 21ª vaga de "A Fazenda 14". A votação ainda está aberta no site do R7.

Além dos acontecimentos do Paiol, os telespectadores acompanham os detalhes da primeira Prova do Fazendeiro da temporada, vencida por Lucas e Pelé, e que terminou com Lucas com o chapéu supremo.