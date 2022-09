Que horas começa A Fazenda hoje? Veja onde assistir ao episódio desta quarta (21)

Mais um episódio de 'A Fazenda 2022', da Record TV, vai ao ar na noite desta quarta-feira (21). De acordo com a grade de horários da emissora, o programa começa às 23h, após a novela 'Amor Sem Igual'.

Na edição de hoje, acontece a segunda prova do fazendeiro, que será disputada pelos peões indicados a roça Bruno Tálamo, Deborah Albuquerque e Shayan Haghbin. Tiago Ramos não participa por ter sido vetado.

Quem vencer a disputa conquista o chapéu mais poderoso da sede e outros dois se juntam a Tiago para a votação popular.

O público também acompanhará as repercussões com a formação da primeira roça da temporada, na noite da terça-feira (20). Deborah foi a primeira a sentar no banquinho, após ser indicada pelo Fazendeiro da semana, Lucas Santos. Por ter sido o mais votado da casa, Tiago ocupou o segundo lugar, e puxou Bruno direto da Baia para a berlinda.

Na dinâmica do Resta Um, Shayan não foi salvo por nenhum participante e ocupou o quarto banco da Roça. O influenciador, por sua vez, optou por vetar Tiago da Prova do Fazendeiro.

Que horas começa A Fazenda hoje?

O programa 'A Fazenda 2022', da Record TV, começa às 23h e deve ir até 00h40.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.