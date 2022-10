Que horas começa 'A Fazenda' hoje? Veja onde assistir ao episódio desta quarta (19)

Mais um episódio de 'A Fazenda 2022', da Record TV, vai ao ar na noite desta quarta-feira (19). O programa começa às 23h, após a novela 'Amor sem Igual', segundo a grade de programação da emissora.

Hoje, os peões Shayan, Lucas Santos e Deolane Bezerra poderão se salvar da berlinda com a prova do fazendeiro. A formação da roça aconteceu na última noite (18).

Bia Miranda indicou Shayan direto para roça. Deolane foi a mais votada pela casa. Thomaz Costa foi puxado por Deolane e Lucas Santos soubrou no resta um.

Thomaz foi prejudicado por André Marinho com o poder da chama preta, e por isso não disputará a prova do fazendeiro com os outros três peões.

QUEM VOTOU EM QUEM

Iran Malfitano votou em Deolane Bezerra;

Tiago Ramos votou em Ruivinha de Marte;

Bárbara Borges votou em Deolane Bezerra;

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte;

Lucas Santos votou em Ruivinha de Marte;

Deborah Albuquerque votou em Deolane Bezerra;

André Marinho votou em Ruivinha de Marte;

Shay votou em Deolane Bezerra;

Pétala Barreiros votou em Ruivinha de Marte;

Ruivinha de Marte votou em Deolane Bezerra;

Thomaz Costa votou em Deolane Bezerra;

Deolane Bezerra votou em Ruivinha de Marte;

Pelé Milflows votou em Deolane Bezerra;

Kerline Cardoso votou em Deolane Bezerra;

Vini Buttel votou em Ruivinha de Marte;

Alex Gallete votou em Deolane Bezerra

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 2022', da Record TV, começa às 23h nesta quarta-feira (19).

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.