Que horas começa A Fazenda hoje? Veja onde assistir ao episódio desta quarta (14)

Na edição de hoje, será realizada a primeira prova que vai definir o. Na noite da última segunda-feira (12), o público conheceu os 20 participantes da 14ª edição do reality , além dos cinco candidatos a 21ª vaga do programa, que estão confinados no Paiol.

Uma das novidades do programa foi a formação do Paiol, composta por Bia Miranda, Cláudia Baronesa, André Santos, MC Créu e Suzi Sassaki.

Resultado parcial da enquete realizada pelo Diário do Nordeste aponta Claudia Baronesa como a favorita do público para sair do Paiol e entrar oficialmente como peoa no programa. A votação segue aberta no site. ( Vote aqui ).