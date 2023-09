Que horas começa 'A Fazenda' hoje, segunda-feira (25)?

Um novo episódio de 'A Fazenda 2023' vai ao ar na noite desta segunda-feira (25). A atração, transmitida pela Record TV, será exibida após a série "Quando Chama o Coração", e começará às 22h45, conforme a grade de programação da emissora.

No programa de hoje, serão exibidos flashes dos acontecimentos do primeiro fim de semana da temporada. Além disso, a disputa pelo Lampião do Poder na primeira Prova de Fogo e uma atividade de apontamento prometem agitar os peões em Itapecerica da Serra.

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 2023', da Record TV, começa às 22h45 nesta segunda.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.