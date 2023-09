Que horas começa 'A Fazenda' hoje, quinta-feira (21)?

Um novo episódio de 'A Fazenda 2023' vai ao ar na noite desta quinta-feira (21). No programa de hoje, exibido na Record TV, o público saberá quem foram os quatro escolhidos do Paiol para entrar no elenco oficial da sede.

A atração é exibida após a novela "Amor sem Igual", e começará às 22h30, conforme a grade de programação da emissora.

Além do resultado dos paioleiros, haverá uma nova prova valendo quatro imunidades e quatro prêmios em dinheiro entre os vencedores do Paiol e alguns peões da sede.

A edição também mostrará o primeiro dia do mandato de fazendeiro de Yuri Meirelles, que ganhou a primeira Prova do Fazendeiro.

O programa 'A Fazenda 2023', da Record TV, começa às 22h30 nesta quinta.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.