Que horas começa 'A Fazenda' hoje, quarta-feira (20)?

Após uma estreia com fogo no feno e muita troca de farpas entre os peões, o novo episódio de 'A Fazenda 2023' vai ao ar na noite desta quarta-feira (20). No programa de hoje, exibido na Record TV, haverá a primeira Prova do Fazendeiro.

A atração é exibida após a novela "Amor sem Igual", e começará às 22h30, conforme a grade de programação da emissora. Os 18 participantes que disputaram a seletiva vão concorrer ao primeiro chapéu da edição.

QUE HORAS COMEÇA A FAZENDA HOJE?

O programa 'A Fazenda 2023', da Record TV, começa às 22h30 nesta quarta.

Apresentado por Adriane Galisteu, o programa é exibido ao vivo pela emissora todos os dias da semana e também pela plataforma de streaming PlayPlus.