Que horas começa a estreia do Bake Off Brasil? Veja detalhes do programa de hoje (12)

A estreia da nona temporada do reality “Bake Off Brasil” vai ao ar às 22h30 deste sábado (12), no SBT. O programa é uma disputa entre confeiteiros amadores, apresentada por Nadja Haddad.

Foram selecionados 18 participantes, por todo o país, que serão submetidos a provas técnicas e criativas, onde precisarão colocar a mão na massa para enfrentar a nossa dupla de jurados especializados, Giuseppe Gerundino e Beca Milano.

Em cada episódio um competidor é eliminado e um recebe o título de Mestre Confeiteiro. Ao final do reality, o melhor competidor levará para casa o troféu, o título de “Melhor Confeiteiro Amador do Brasil” e o tão cobiçado avental preto.

Além disso, o campeão da temporada ganhará uma experiência inesquecível proporcionada pelo CEO da Cacau Show, Alê Costa, em uma viagem para a Bélgica para conhecer o país dos melhores chocolates da Europa.

COMO SERÁ O Bake Off Brasil DESTA SÁBADO?

PROVA CRIATIVA

Na prova criativa, os competidores vão ter que mostrar todas as suas qualidades e habilidades na prova “Bolo Personalidade”. Eles deverão preparar receitas em formato padrão, podendo o bolo ser redondo ou quadrado que tragam expressões.

Ou seja, precisam ter na decoração olhos, nariz, boca, braços, juntamente com elementos que traduzam a personalidade de cada competidor. Os sabores também precisam contar uma história para que o bolo se torne um cartão de visitas.

PROVA TÉCNICA

Já prova técnica, eles deverão ter muita atenção para replicar com perfeição o “Bolo Bake Off”, internamente composto por duas camadas de massa de farinha de amoras, com recheios de creme de nata e calda de amoras com licor de cassis.

Na lateral, a mesma massa de farinha de amoras com finalização de uma faixa de chocolate branco trazendo o desenho da tenda do programa. No topo, uma cobertura de geleia de frutas vermelhas e decorações em chocolate e frutas vermelhas frescas.

ONDE ASSISTIR O Bake Off Brasil

Neste sábado (12), o “Bake Off Brasil” irá ao ar às 22h30, no SBT, conforme o horário de Brasília. Contudo, o programa também vai ao ar sexta-feira (18), às 22h, no Discovery Home & Health.