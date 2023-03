Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (19)?

A "Dança dos Famosos" inicia neste domingo (19) no Domingão com Huck , na TV Globo. Sob o comando de Luciano Huck, o quadro começa a partir das 17h30. A atração vai ao ar logo após o "The Masked Singer Brasil".

Uma das novidades desta temporada é a fase de coreografias em grupo que vai ser inspirada em dancinhas da internet. Nas duas primeiras semanas, os 4 grupos se apresentarão juntos e receberão as notas pelo conjunto da coreografia.

A bancada de jurados terá Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha como júri técnico, além de convidados famosos como júri artístico. Ao final da competição, o vencedor ganha um troféu, a titulação de melhor dançarino e um carro zero.

Que horas começa a Dança dos Famosos hoje?

A Dança do Famosos começa a partir das 17h30, na TV Globo.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.