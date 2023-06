Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (18)?

A "Dança dos Famosos" continua neste domingo (18) no Domingão com Huck , na TV Globo. Sob o comando de Luciano Huck, o quadro começa a partir das 18h05. A atração vai ao ar logo após o "Futebol na Globo".

O estilo da semana é valsa- e restam apenas cinco duplas. Na pista do ‘Domingão’, deste domingo (18), estarão: Belo, Rafa Kalimann, Carla Diaz, Priscila Fantin e Bruno Cabrerizo, acompanhados de seus professores.

Simone Mendes e Barbara Reis ocupam o júri artístico da Dança dos Famoso. Ao lado de, Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. Quem também vem ao palco do ‘Domingão’ é Luan Santana, com seus sucessos do álbum “Luan City 2.0”.

Que horas começa a Dança dos Famosos hoje?

A Dança dos Famosos começa a partir das 18h05, na TV Globo.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.