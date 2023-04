Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (16)?

A "Dança dos Famosos" continua neste domingo (16) no Domingão com Huck , na TV Globo. Sob o comando de Luciano Huck, o quadro começa a partir das 18h. A atração vai ao ar logo após o "Futebol na Globo".

Está é a vez dos homens se apresentarem na pista do ‘Domingão’. O estilo da vez é a lambada e as sete estrelas do elenco masculino competem pelas maiores notas dos jurados técnicos, com Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Nesta semana, os convidados do júri artístico são a atriz Sophie Charlotte, sucesso como Maíra, protagonista de ‘Todas as Flores’, e o cantor Dilsinho.

Que horas começa a Dança dos Famosos hoje?

A Dança dos Famosos começa a partir das 18h, na TV Globo.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.