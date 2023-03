Que horas começa a Dança dos Famosos hoje, domingo (12)?

A nova temporada da "Dança dos Famosos" estreia neste domingo(12) na tela da TV Globo. O quadro do Domingão com Huck começa a partir das 17h30, durante a exibição do programa. A atração inicia logo após o "The Masked Singer Brasil", sob o comando de Luciano Huck.

E tem cearense na área. O cantor Nattan é um dos artistas que irá integrar o time de famosos do quadro. Além dele, ainda devem participar os ex-BBBs Douglas Silva, Linn da Quebrada, Carla Diaz, Rafa Kalimann, assim como os artistas Heloísa Périssé, Guito e Belo. Ao todo, serão 16 famosos.

Ao final da competição, o vencedor ganha um troféu, a titulação de melhor dançarino e um carro zero.

Que horas começa a Dança dos Famosos hoje?

A estreia da Dança do Famosos começa a partir das 17h30, na TV Globo.

ONDE ASSISTIR?

O programa é exibido na TV Globo, e também está disponível no streaming Globoplay.

NOVIDADES NA TEMPORADA DE 2023

Sob direção de Henrique Matias, o quadro contará com uma dinâmica inédita, na qual os participantes precisarão competir com coreografias em grupo. Dentre os jurados técnicos, estão: Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Todos os participantes serão revelados oficialmente no Domingão, ao vivo, na TV Globo.