Quarto secreto do paredão falso do BBB 21 'é muito longe da casa'; Tiago Leifert mostra local

Tiago Leifert deu uma "espiadinha" no quarto secreto que vai abrigar o "eliminado" no paredão falso do Big Brother Brasil (BBB) 21 nesta terça-feira (9). O apresentador mostrou um pouco do local nas redes sociais e ainda comentou sobre a expectativa dos brothers.

"O quarto já está pronto há muitos dias. Não tem nenhuma obra sendo feita e, fora isso, ele é tão longe, mas tão longe da casa que se ligarem uma britadeira no quarto eles não vão escutar", comentou Leifert.

Veja vídeo do quarto secreto

Tiago se referiu às especulações dos participantes do reality sobre a possibilidade de o paredão ser falso. Projota comentou nesta terça-feira que ouviu "bastante martelada", como se estivesse acontecendo algum tipo de obra. Carla Diaz também falou sobre a situação e disse acreditar que tenha um quarto secreto.

"Todo paredão eles acham que é falso", disse Tiago Leifert. O resultado será dado no programa ao vivo desta terça-feira.

Enquete do Diário do Nordeste aponta que Carla Diaz será a escolhida para sair da casa e ir para o cômodo secreto. Ela disputa com Caio, Arthur e João Luiz.