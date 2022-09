Quanto Justin Bieber ganhou para cantar no Rock in Rio? Veja cachê

Um das apresentações mais esperadas do Rock in Rio 2022, o show do cantor canadense Justin Bieber se destacou não apenas pelo set list de 23 músicas, mas também pelo grande cachê recebido do festival.

Segundo divulgado pelo colunista Leo Dias, do jornal Metropoles, para desembarcar no Brasil e se apresentar na Cidade do Rock, o artista recebeu o total de 5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 26 milhões.

O cantor de 28 anos foi a última atração do Palco Mundo no dia 4 de setembro. Bieber chegou ao Brasil poucas horas antes de se apresentar, aterrissou em Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro, acompanhado da esposa, Hailey Bieber.

Cancelamento da turnê

O show foi sua última apresentação antes do cancelamento da Justice World Tour, que afetou dois espetáculos marcados para São Paulo, além de shows que seriam realizados no Chile, Argentina, África do Sul, Barein, Emirados Árabes Unidos, Israel e na Índia.

Dois dias depois da apresentação, Bieber confirmou a informação. “Depois de sair do palco [do Rock in Rio], a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então eu vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto”, escreveu o cantor no desabafo.