Quando House of the Dragon terá a 2ª temporada lançada? Veja a estimativa

A primeira temporada da série 'House of the Dragon', spin-off de 'Game of Thrones', foi finalizada no último domingo (23) e as especulações dos fãs sobre o que está por vir já inundaram as redes sociais. A estimativa, até então, é de que a nova leva de episódios só chegue na HBO em 2024.

Quem contou sobre a longa espera foi o criador da série, Ryan Condal, que concedeu entrevista à revista Variety. Segundo ele, as filmagens da série serão retomadas já no início do próximo ano.

A data de 2024, no entanto, não é concreta. Fãs da saga especulam o ano baseado no período de gravação e produção da 1ª temporada.

Conforme a revista Esquire, os primeiros dez episódios levaram 10 meses para serem filmados. Logo depois, a série foi para a pós-produção, fase na qual o trabalho passou por etapas de edição e finalização dos efeitos especiais.

Dessa forma, contabilizando o início das filmagens já em janeiro, a estreia não deve ser no próximo ano e muito menos no início de 2024.

Quais personagens serão mostrados?

Ainda segundo Ryan Condal, os personagens que apareceram no fim da primeira temporada devem retornar para a segunda, dessa vez sem novos saltos temporais.

"De agora em diante, contamos a história em tempo real. Os atores vão interpretar esses personagens até o fim. Não vamos mudar nenhum ator. Não vamos fazer nenhum salto temporal enorme. Agora chegamos na Dança dos Dragões, e essa é a história que vamos contar", disse o criador.

Apesar disso, ele não deu mais detalhes sobre como o enredo deve se desenhar nestes próximos capítulos. No último episódio de House of the Dragon, lançado no domingo (23), Jacaerys (Harry Collett) vai para o norte em busca de aliados para sua mãe, Rhaenyra (Emma D'Arcy), e os eventos desencadeados ali devem ditar os embates.

Quais territórios serão mostrados?

Assim como na primeira temporada, Porto Real, Pedra do Dragão e Derivamarca continuaram como base para os personagens, assim como foi em 'Game of Thrones'. Entretanto, novos locais devem surgir.

"Vem aí uma guerra que exige alianças com reinos e exércitos por todo o mapa de Westeros. Não acho que vamos expandir tanto quanto 'Game of Thrones' se expandiu no final. Mas definitivamente há muitos mundos novos por vir, e mundos que você não necessariamente viu na série original", garantiu Condal.