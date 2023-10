Qual o significado de 'mondra'? Saiba o que pode ser termo citado por Alicia em 'A Fazenda'

Nadja Pessoa e Alicia X, participantes de "A Fazenda", protagonizaram mais um bate-boca nessa quinta-feira (19). Da confusão, um termo utilizado pela irmã de MC Daniel para ofender a peoa chamou atenção das redes sociais.

Alicia ficou irritada com indiretas que a ex-participante da décima edição do reality show estava soltando a todo momento e a chamou de "mondra". Primeiro, ela perguntou: "Minha filha, você está falando para mim por acaso?". Nadja respondeu: "Não, não é com você não".

"Se for comigo, você fala diretamente", rebateu a Alicia. Nadja retrucou: "Se a carapuça serviu, engole". "Não fica jogando indiretinha para mim", voltou a falar Alicia. Henrique se meteu na conversa e aconselhou: "Alicia, foca no trabalho".

Contudo, ela não deu ouvidos e continuou: "Vai, mondra". Confusa, Nadja quis saber: "Mondra o quê? Eu sou o quê?". "Mondra", repetiu Alicia. "E tu é o quê? Pau-mandado, fantoche, sem opinião própria", rebateu Nadja. "Você só fala m*", concluiu Alicia.

O que significa 'mondra'?

A palavra não existe no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, registro oficial das palavras da Língua Portuguesa. Porém, teorias sobre o que Alicia quis dizer surgiram com a repercussão da treta. Conforme o portal da revista Contigo!, o que se imagina, é que Alicia usou um termo oriundo da palavra "mondrongo", que se refere a um indivíduo disforme, mostrengo e preguiçoso.