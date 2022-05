Qual o horário da novela Pantanal? Veja o resumo do capítulo hoje, quarta-feira (25)

No capítulo de hoje da novela 'Pantanal', nesta quarta-feira (25), que vai ao ar às 21h30, na Rede Globo, Jove volta para a tapera de Juma após visitar José Leôncio.

Resumo de 'Pantanal' de hoje, quarta (25)

Tibério fica sabendo que Levi procurou Muda. Tenório não gosta de saber que Maria Bruaca saiu para cavalgar com Alcides. José Leôncio fica feliz com a chegada de Jove e Irma.

José Lucas diz a Túlio que será peão. Jove volta para a tapera de Juma. Tenório não acredita que possa perder Maria Bruaca. Gustavo resolve dar um tempo do consultório e convida Nayara para viajar com ele sem destino.

Mariana se sente sozinha. José Leôncio fica preocupado com a decisão de Jove de caçar marruás. Tadeu sente ciúmes da forma com que José Leôncio trata Jove. Jove pede ajuda a Juma para se acertar com o pai.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela 'Pantanal' vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, após o Jornal Nacional.

