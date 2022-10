Quadro do pintor Andy Warhol que não era visto há 15 anos pode bater R$ 423 milhões em leilão

Ícone do movimento artístico Pop Art, Andy Warhol (1928-1987) continua fascinando o mundo da arte. Uma obra do norte-americano que não era exposta há 15 anos irá a leilão em novembro e o valor estimado em torno da venda impressiona.

Propriedade de um colecionador anônimo, o quadro "Desastre Branco (Acidente de Carro Branco 19 vezes)" pode bater a casa dos US$ 80 milhões (R$ 423 milhões), segundo informações do The Guardian.

A tela reúne imagens gráficas, em preto e branco, de um acidente automobilístico que se repete 19 vezes sobre uma tela de 3,6 metros de altura.

Novo recorde

Há seis meses, a tela de Warhol que retrata a atriz Marilyn Monroe foi vendida por U$S 195 milhões (equivalente a mais de R$ 1 bilhão), tornando-se a obra de arte do século XX mais cara já vendida na história.

"Desastre Branco" faz parte da série "Death and Disaster", realizada pelo artista nos anos 1960. Nessa fase da produção, Warhol imprimiu em seus trabalhos o olhar acerca da mortalidade.

Reconhecido por uma produção artística que reflete acerca do consumismo e do culto à celebridade, Warhol começou a serigrafar imagens de acidentes de carro, acidentes de avião e outras catástrofes.