Prova do Líder do BBB 23 nesta quinta-feira (16) será de resistência, anuncia Boninho

O diretor Boninho, principal responsável pelo Big Brother Brasil (BBB), da TV Globo, revelou que a Prova do Líder desta quinta-feira (16) será de resistência. Dessa forma, os brothers do programa devem resistir às intempéries impostas para conseguir o posto máximo do jogo nesta semana.

"A gente preparou uma prova daquelas que vocês adoram. Tem vai e volta, roda, frio, calor e dura muito", adiantou o Big Boss, também revelando qual o patrocinador da disputa no BBB 23.

Legenda: Boninho fez a revelação nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Além de revelar o formato da prova, Boninho contou que os participantes devem ficar preocupados, cheios de vontade de ganhar. Isso porque a disputa entre eles trará uma consequência a quem for eliminado.

"E não é só isso. Vai ter consequência. Quem largar, quem desistir, vai ter consequência. Quem largar, quem desistir, pode não voltar, pode estar no Paredão... Fica ligado", finalizou.

Dinâmica do paredão

Apesar disso, o diretor não revelou as circunstância da formação de paredão, nem explicou até o momento sobre qual a dinâmica de votação e indicação.

Na semana passada, a prova do Líder teve duas etapas, uma de montagem de quebra-cabeça e outra de arremesso ao alvo. No fim, o cowboy, Gustavo, saiu como o vencedor.