Prova da comida de 'No Limite' serve ovo de 100 dias, cérebro de bode e larva; veja cardápio

Uma das provas mais aguardas do reality "No Limite" aconteceu nesta terça-feira (14). A dinâmica das comidas exóticas despertou olhares nas redes sociais.O cardápio inusitado contou com cérebro de cabra, língua de bode e até ovo de 100 dias.

Apesar da tensão em torno do desafio, foi graças a disputa que a Tribo Lua garantiu uma vitória após inúmeras derrotas. O time conquistou a vitória na Prova do Privilégio e da Imunidade. Por conta disso, a Tribo Sol precisou eliminar um participante.

Veja pratos exóticos:

Língua de bode e larvas

Cada prato valia um ponto e quem fizesse três, ganhava. Os participantes Ipojucan e Ninha tiveram que comer língua de bode e larva da laranja. O integrante da Tribo Lua comeu o pote de lavas inteiro primeiro. O artista também foi mais rápido e devorou a língua.

Cérebro de bode e minhoca

O segundo duelo da dinâmica foi entre Charles e Andréa. Com bastante garra, Charles levou a melhor e garantiu mais um ponto para a tribo Lua.

Ovo de 100 dias e língua de bode

Os dois apresentaram bastante dificuldade durante o processo. No entanto, Flávia foi mais rápida e conquistou o primeiro ponto para a Tribo Sol.

Cérebro de bode e tripa de galinha

Rodrigo e Victor tiveram a estratégia de colocar tudo na boca de uma vez e o publicitário foi mais rápido, fazendo com que a Tribo Lua ganhasse a Prova da Imunidade.