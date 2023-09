Promotores espanhóis acusam Shakira de sonegação de impostos pela segunda vez

A estrela do pop colombiana Shakira, 46 anos, foi acusada de evasão fiscal pela segunda vez na Espanha. Promotores espanhóis alegam, segundo a agência de notícias Reuters em comunicado divulgado na terça-feira (26), que a cantora fraudou o estado em 6,7 milhões de euros (cerca de R$ 35,2 milhões) em 2018.

Segundo o relato, tudo aconteceu quando ela não declarou à Receita Federal espanhola o recebimento de milhões de euros como adiantamento para sua turnê "El Dorado World Tour”, entre outros pagamentos. A defesa de Shakira, em resposta, disse que ainda não recebeu notificações sobre as acusações em Miami, onde ela mora atualmente.

Ao invés de se preocupar com a nova acusação, os advogados estão "focados na preparação para o julgamento sobre os anos fiscais de 2012-14, que começará em 20 de novembro", comentam ainda à Reuters.

Neste caso anterior, a artista nega ter deixado de pagar 14,5 milhões de euros em impostos, pelo qual poderá ser presa por até oito anos. A artista negou repetidamente qualquer irregularidade. "Estou confiante de que tenho provas suficientes e que a justiça prevalecerá a meu favor", disse ela em setembro, numa entrevista à edição espanhola da revista Elle.

Já as novas acusações estão baseadas no fato de que Shakira estava vivendo em Barcelona em 2018 com o jogador de futebol Gerard Piqué e morava na cidade com seus dois filhos. Portanto, seria obrigada a tributar lá todos os seus rendimentos internacionais. Segundo a denúncia, ela teria desviado seu dinheiro para "empresas domiciliadas em países com baixa tributação e alta opacidade".