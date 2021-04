Programa de Rafa Kalimann na Globoplay chamará "Casa Kalimann" e estreia no fim de abril

Vice-campeã do BBB20, Rafa Kalimann segue colhendo os louros da sua participação. Com as gravações de novelas novamente paradas, a estreia de Rafa na Globo será como apresentadora no canal de streaming da emissora.

A ex-BBB comandará o "Casa Kalimann". A atração, com direção de Boninho, estreia no Globoplay em 28 de abril e terá 13 episódios. O anúncio do formato e nome surgiu na tela da TV na tarde deste domingo (11).

No início do mês, Kalimann participou do programa "Encontro" e afirmou que fará "um pouco de tudo".

"Eu palpitei muito, em muita coisa. Tive liberdade para poder criar junto, pra estar junto dentro do projeto. Me identifiquei muito com tudo. Estou super ansiosa, com a expectativa muito grande", disse.

Casa Kalimann

Estreia 28/04

13 episódios

Íntegras para Assinantes